Schifffahrtssperre bei Gemünden Tonnenschwere Mainbrücke wird eingeschwommen

Seit 6.00 Uhr wird heute die neue, in den letzten Wochen am linken Mainufer montierte Mainbrücke in Gemünden eingeschwommen. Deshalb gilt eine Schifffahrtssperre in diesem Bereich des Mains bis Samstag 12.00 Uhr.

Von: Sylvia Schubart-Arand