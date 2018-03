Unglück von Fukushima Mahnwache des "Schweinfurter Aktionsbündnisses gegen Atomkraft"

Die Reaktorkatastrophe von Fukushima hat die Risiken der Atomkraft in dramatischer Weise deutlich werden lassen. Sieben Jahre ist das her. In Schweinfurt findet heute eine Mahnwache statt.

Von: Norbert Steiche