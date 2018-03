Polizei sucht Zeugen Zehnjähriger mit Luftgewehr angeschossen

In Bischofsheim vor der Rhön ist ein zehnjähriger Junge von einem Luftgewehrgeschoss am Oberarm getroffen und dadurch verletzt worden. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale übernahm die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.