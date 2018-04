Lkw-Unfall A3 bei Aschaffenburg stundenlang gesperrt

Ein Lastwagenunfall hat sich heute Vormittag auf der A3 bei Aschaffenburg ereignet. Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Strecke in Fahrtrichtung Frankfurt musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Aufgrund der Baustelle an einer Stromleitung kam es am Donnerstagvormittag zu Stau und stockendem Verkehr auf der A3 bei Goldbach. Die Polizei sperrte den Streckenabschnitt mehrmals für fünf bis zehn Minuten, um Erneuerungsarbeiten an der Stromleitung zu ermöglichen. Ein mit Plastikrohren beladener Sattelzug bremste ab, als er den Stau bemerkte. Ein nachfolgender Lastwagen-Fahrer, der mit Sonnenschirmen und weiterem Gaststätten-Bedarf beladen war, reagierte zu spät und versuchte noch auszuweichen. Dabei streifte der Lkw-Fahrer mit der rechten Fahrzeugseite den vorausfahrenden Lastwagen und kam anschließend auf der mittleren Spur zum Stehen.

Befreiung durch Feuerwehr

Das Fahrerhaus des Unfallverursachers wurde stark beschädigt. Der Mann wurde bei der Kollision im Fahrerhaus eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite ihn mit hydraulischem Rettungsgerät. Nach ersten Erkenntnissen wurde er nicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung kam er mit dem Rettungsdienst in das Aschaffenburger Klinikum. Der Lastwagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf über 200.000 Euro.