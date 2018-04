Psychischer Ausnahmezustand Festnahme: Lieferwagen rammt mehrere Autos in Würzburg

In Würzburg hat ein Autofahrer vermutlich mutwillig mehrere PKW beschädigt. Der 35-Jährige war mit dem Lieferwagen einer Bäckerei im Bereich Ludwigstraße / Kartause unterwegs. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Offenbar war der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hat einen Lieferwagen gekapert und damit mehrere Fahrzeuge demoliert. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der 35-jährige schnappte sich den Kleinlaster einer Bäckerei in der Semmelstraße, als sich der Fahrer noch auf der Ladefläche des Fahrzeugs befand. Der Mann raste los und beschädigte in der Handgasse mindestens drei Autos, bevor er mit einem weiteren PKW zusammenstieß und nicht mehr weiterfahren konnte.

Passanten überwältigten den Mann

Als der 35-jährige ausstieg, fuhr gerade ein Motorradfahrer vorbei. Er versuchte den Mann vom Motorrad zu ziehen und wurde dann von vier mutigen Passanten überwältigt. Die Polizei konnte den psychisch gestörten Mann festnehmen. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.