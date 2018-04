Die Neun ist geknackt Landkreis Kitzingen erstmals über 90.000 Einwohner

Nach der letzten Erhebung hat der Landkreis Kitzingen erstmals über 90.000 Einwohner. Erfreut über die jetzt veröffentlichten Daten der Zählung vom 30. Juni 2017 zeigt sich Kitzingens Landrätin Tamara Bischof (Freie Wähler). Die offizielle Erhebung sieht Bischof als Bestätigung von verschiedenen Prognosen, die für den Landkreis stabile bis leicht steigende Bevölkerungszahlen vorhersagen.

"Unterm Strich profitiert der Landkreis von seiner hervorragenden Lage zwischen Nürnberg und Würzburg, der Integration in die dazugehörigen Verkehrsverbünde und natürlich von unserer attraktiven und intakten Landschaft." Kitzingens LandrätinTamara Bischof (Freie Wähler)

Landkreis Kitzingen: Zuwachs auch in kleineren Ortschaften

Die Steigerung sei auf auch hinzugekommene Flüchtlinge zurückzuführen, so Bischof - aber nur zu einem Teil. Betrachte man nämlich die Bevölkerungszahlen für die einzelnen Orte, dann sehe man, dass sich fast überall etwas nach oben bewegt.

Marktbreit etwa ist von 2016 auf 2017 zum um 92 Einwohner gewachsen und zählt zum Stichtag 30. Juni 2017 nun 3.849 Einwohner. Auch Volkach (+21), Geiselwind (+43), Mainstockheim (+16), Albertshofen (+14) und Mainbernheim (+13) können sich über Zuwachs freuen. Auch kleinere Orte wachsen, zum Beispiel gewann Segnitz vom 31.12.16 auf 30.6.17 ganze 29 Personen hinzu, in Seinsheim waren es 25, in Rüdenhausen 15 und in Castell 18. Die Große Kreisstadt Kitzingen ist um 201 Personen auf 21 093 Einwohner gewachsen.