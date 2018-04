Landesgartenschau Würzburg Wie ein Garten auf dem Mars aussehen könnte

Der Marsgarten ist sehr karg und aus rotem Gestein. Unter einer Kuppel wachsen Pflanzen. Auch die Nachbildung eines Mars-Roboters steht dort. Im Auftrag des europäischen Raumfahrtagentur ESA hat die Uni Würzburg Ende der 1990er Jahre ein Mars-Fahrzeug gebaut. Dieses befindet sich heute im Museum der Universität. Klaus Schilling, Raumfahrttechnikexperte der Uni Würzburg, ist angetan vom Marsgarten:

"Es ist spannend und es ist mit vielen Dingen angereichert: Marsmännchen sind sogar dort. Aber auf dem Mars schaut es ein Bisschen anders aus." Klaus Schilling vom Lehrstuhl für Informatik, Robotik und Telematik an der Universität Würzburg

Uni schlägt Brücke zum Mars

Grünplaner Christian Loderer hat den "Marsgarten" in die Landesgartenschau integriert – fasziniert von dem, was sich heute in unmittelbarer Nachbarschaft tut. 40 Hektar hat die Universität Würzburg erworben, um ihren bestehenden Campus am Stadtrand erweitern. Die Raumfahrttechniker an der Uni hatten einen Marsroboter entwickelt.