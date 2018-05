"Feurige" Gartenparty in Thüngersheim Lagerfeuer mit Bio-Ethanol entzündet – drei Verletzte

So kann ein harmloses Lagerfeuer schnell zur brenzligen Gefahr werden: Beim Versuch, ein Lagerfeuer mit Bio-Ethanol zu entzünden, sind am Sonntagabend in der Mainau bei Thüngersheim drei Menschen verletzt worden. Die Frauen feierten mit einer Gruppe eine Gartenparty. Zum Anzünden des Lagerfeuers baten sie einen 37-jährigen Nachbarn um Hilfe. Dieser goss daraufhin Bio-Ethanol rund um die Feuerstelle und zündete es an.

Kleidung fing sofort Feuer

Wenig später baten ihn die Feiernden erneut um Unterstützung, weil das Feuer ausging. Diesmal entzündeten sich offensichtlich bereits beim Öffnen der Flasche die freiwerdenden Ethanoldämpfe an einem Funken, sodass die Flasche gegen den Oberschenkel des Nachbarn schleuderte.

Gleichzeitig spritzte Ethanol aus der Flasche über die Feuerstelle und entzündete sich abermals an einem Funken. Die brennende Flüssigkeit landete auf den gegenüber sitzenden Frauen im Alter von 38, 40 und 49 Jahren. Deren Kleidung fing sofort Feuer, konnte jedoch durch den Nachbarn und weitere Gäste gelöscht werden.

Eine Frau musste Nacht im Krankenhaus verbringen

Der Rettungsdienst brachte alle drei Frauen ins Krankenhaus. Zwei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause gehen, die 49-Jährige musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Den Nachbarn erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.