Blumenschmuck am Feiertag Kürnach: Der WM-Teppich bei der Fronleichnamsprozession

Über einen Kilometer lang war auch in diesem Jahr an Fronleichnam der durchgehende Blumenteppich in Kürnach bei Würzburg. Unter den Motiven fiel das neue Wappen des künftigen Würzburger Bischofs und ein Motiv zur Fußballweltmeisterschaft besonders auf.