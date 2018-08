Fahndungserfolg Neustadt am Main: Einbrechertrio nach monatelangen Ermittlungen gefasst

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt am Main vom vergangenen Dezember ist aufgeklärt: Die Würzburger Kriminalpolizei hat drei Männer aus Kroatien als Tatverdächtige ermittelt. Ein 26-Jähriger wurde mittlerweile ausgeliefert.

Der 26-jährige Kroate befindet sich seit Freitag (27.7.) in Untersuchungshaft. Ein 29-jähriger Komplize wartet derzeit noch auf seine Auslieferung aus Kroatien. Der dritte im Bunde, ein 39-Jähriger, sitzt derzeit wegen eines schweren Raubdelikts in der Schweiz in Haft. Der 39-Jährige mit Wohnsitz in Hessen wurde bereits im Mai festgenommen und befindet sich in der Schweiz in Untersuchungshaft.

Durch Polizeikontrolle geschlüpft

Der Einbruch in Neustadt hatte einen Tag vor Heiligabend stattgefunden. Eine Bewohnerin des Hauses in der Bahnhofsstraße war durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden und hatte dann frische Einbruchsspuren an Türen und Fenstern entdeckt. Ihr Sohn sah noch zwei Männer flüchten und gab eine Personenbeschreibung ab. Das Trio wurde kurz darauf im Rahmen der Fahndung von der Polizei Marktheidenfeld kontrolliert. Damals konnte den Männern aber noch keine Beteiligung an dem Einbruch nachgewiesen werden.

Polizei wartet auf Auslieferung des 29-jährigen Kroaten

Der Verdacht gegen die drei Kroaten erhärtete sich erst im Lauf umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der 26-Jährige und der 29-Jährige, beide mit Wohnsitz in Kroatien, wurden in Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli festgenommen. Ihnen wird versuchter schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Der 29-Jährige befindet sich noch in Kroatien.