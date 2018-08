Verkauf Zukunft des Karlstadter Krankenhauses: Landrat nennt Details

Das Krankenhaus in Karlstadt soll für einen Kaufpreis von für 1,815 Millionen Euro an die Gesundheitszentrum Karlstadt GmbH verkauft werden. Heute informierte Landrat Thomas Schiebel darüber, wie das Krankenhaus zukünftig genutzt werden soll.

Der Kreistag von Main-Spessart hat am vergangenen Freitag den Verkauf des Karlstadter Krankenhauses einstimmig beschlossen. Heute Nachmittag hat Landrat Thomas Schiebel über die Konditionen berichtet. zum 1. Oktober muss der Käufer 1,05 Millionen Euro in bar zahlen. Die Verwaltung des Klinikums Main-Spessart kann die Räume mietfrei bis zum 1. Juli 2023 nutzen. Dann soll sie in den bis zu diesem Zeitpunkt fertig gestellten Klinik-Neubau nach Lohr umziehen. Der Investor ist verpflichtet, kurzfristig 2,5 Millionen Euro in das Gebäude zu investieren. Nötig ist das für den Brandschutz, die sanitäre Ausstattung und für Versorgungsleitungen.

Medizinische Nachnutzung Voraussetzung

Beim Verkauf des Gebäudes wurde die medizinische Nachnutzung festgeschrieben. Der Käufer plant ein Ärztehaus, in dem auch Physiotherapeuten, Logopäden und andere Hilfsnebenberufe einziehen sollen. Auch eine Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Würzburg soll dort untergebracht werden. Außerdem wird die Otto und Anna Herold-Altenheimstiftung die Küche des Krankenhauses weiter nutzen. Die Krankenhausküche wird außerdem modernisiert.