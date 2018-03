Fränkische Weinkönigin 2018 Klara Zehnder hat die Krone geholt

Die neue Fränkische Weinkönigin heißt Klara Zehnder. Die 22-Jährige aus Randersacker wurde in Würzburg im Vogel Convention Center gewählt. Das Ergebnis stand erst nach einem zweiten Wahlgang fest.

Bevor das Ergebnis fest stand mussten Magdalena Bauer und Klara Zehnder in die Stichwahl. Die beiden jungen Frauen lagen im ersten Wahlgang zu dicht beeinander. Beim zweiten Wahlgang lag die Studentin dann vorne. Eine 100-köpfige Jury aus Vertretern von Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und der Weinbranche entschied sich für die 22-Jährige aus Randersacker.

"Ich weiß gar nicht ob ich weinen oder lachen soll – ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich bin einfach überwältigt gerade." Klara Zender, Fränkische Weinkönigin 2018

Die Studentin der Romanistik war unter den sechs Kandidatinnen die souveränste. Vor allem bei den Fachfragen konnte sie Punkte sammeln. Klara lernt sechs Sprachen, darunter Norwegisch. In Norwegen hat sie auch ein Jahr verbracht. Bis zum Schluß war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei dieser Wahl. Durch das Bühnenprogramm führten die frühere Deutsche Weinkönigin Nicole Then-Plannasch aus Sommerach und Bayern 3-Moderator Axel-Robert Müller, ein gebürtiger Würzburger.

Sechs Bewerberinnen stellten sich zur Wahl

Sechs junge Frauen kämpften um die Krone.

Ins Rennen gingen Magdalena Bauer, 21 Jahre alt und Industriekauffrau aus Hüttenheim (Lkr. Kitzingen), Sophia Kron, 22 Jahre alt und Goldschmiedin aus Stetten (Lkr. Main-Spessart), Marina Prust, 21 Jahre alt und Steuerfachangestellte aus Obereisenheim (Lkr. Würzburg), Klara Zehnder, 22 Jahre alt und Studentin der Romanistik aus Randersacker (Lkr. Würzburg), Julia Heindel, 23 Jahre alt und Winzerin aus Ipsheim (Lkr. Neustadt Aisch-Bad Windsheim) und Sina Kopp, 23 Jahre alt und Industriekauffrau und Marketingfachwirtin, ebenfalls aus Ipsheim (Lkr. Neustadt Aisch-Bad Windsheim). Zum ersten Mal in der Geschichte der Wahl der Fränkischen Weinkönigin kamen damit zwei Bewerberinnen aus dem gleichen Winzerort. Nach den Statuten des Fränkischen Weinbauverbandes ist das zulässig.

Barbara Stamm war unter den 700 Gästen

Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ist auch unter den rund 700 Gästen.

Die Wahl zur Fränkischen Weinkönigin ist ein gesellschaftliches Ereignis in Mainfranken: Zur Wahl kamen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU), die neue Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), Regierungspräsident Paul Beinhofer (CSU) sowie zahlreiche Landtagsabgeordnete, Landräte, Bürgermeister aller Parteien und natürlich Winzer und Geschäftsführer großer Weingüter und Genossenschaften.

Abenteuer Weinkönigin

Sie musste ihre Krone abgeben: Silena Werner war Fränkische Weinkönigin 2017

Der Fränkischen Weinkönigin stehen 12 spannende Monate bevor. Während ihrer einjährigen Amtszeit und nimmt etwa 400 Termine im In- und Ausland wahr. Dazu zählen Gespräche mit Weinliebhabern, Weinmessen, Weinproben im Verbrauchergebiet, die Teilnahme an hochrangigen gesellschaftlichen Veranstaltungen sowie Auslandsreisen als Botschafterin des Frankenweins. Außerdem nimmt die Fränkische Weinkönigin an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil.

Live-Berichterstattung im Internet und bei Facebook

Das Moderatorenpaar Marion Wunderlich und Eberhard Schellenberger

Der Bayerische Rundfunk begleitete die Wahl nicht nur mit einem Live-Stream im Internet, sondern auch live auf Facebook. Dort konnten Kommentare gepostet und den Moderatoren Eberhard Schellenberger, Leiter des BR-Studios Mainfranken und Marion Wunderlich, der ehemaligen Weinkönigin aus Tauberrettersheim, Fragen gestellt werden.