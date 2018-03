Bischofsheim Zehnjähriger von Luftgewehr am Arm getroffen – Schütze ermittelt

Nachdem am Dienstagabend in Bischofsheim vor der Rhön ein Junge von einem Luftgewehrkugel am Arm verletzt worden war, konnte jetzt der Schütze ermittelt werden. Wie die Polizei mitteilt, führten Zeugenhinweise zu einem 17-Jährigen aus der Stadt.