Deutsche Jugendmeisterschaft im Schach Jana Schneider ist Schachspielerin des Jahres

Jana Schneider aus Eußenheim ist von der Deutschen Jugendmeisterschaft im Schach in Willingen als Spielerin des Jahres 2017 zurückgekehrt. Die 15-Jährige erhielt beim Online-Voting in der Gruppe der Unter-20-Jährigen die meisten Stimmen.

In der Online-Abstimmung bekam Jana Schneider von der Spielvereinigung Stetten 45,5 Prozent der Stimmen und lag in der U20w damit auf dem ersten Platz. Bundestrainer Bernd Vökler hatte 21 Kandidaten in vier unterschiedlichen Altersstufen nominiert.

Seit Pfingsten hatte die 15-Jährige als einziges Mädchen in der Königsklasse, der U18, mit insgesamt 28 Teilnehmern gespielt. In neun Runden verlor sie nur zwei Partien, darunter gegen den Deutschen Meister Jari Reuker, und lag am Ende mit 4,5 Punkten aus fünf Remis-Partien und zwei Siegen auf Platz 12 und war damit die beste vom Bayerischen Landesverband. Gesetzt war sie auf Rang 18 und hat sich im stark besetzten Feld nach vorne gespielt. Die Aschfelderin hätte auch in der U18 weiblich antreten können, doch die Meisterin der Fédération Internationale des Échecs (FIDE) wollte sich mit stärkeren Gegnern messen.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Willingen traten mehrere hundert Spieler an. Die Teilnehmer qualifizieren sich zum großen Teil aus den Landesverbänden. Jana Schneider ist im vergangenen Jahr unter anderem Deutsche Meisterin der Frauen geworden und gab ihr Debüt in der Nationalmannschaft.