Umstrittenes Projekt Bürgerentscheid zum Main Hotel Volkach

Darf in Volkach am Mainufer ein Hotel auf Stelzen errichtet werden - JA oder NEIN? In dieser Frage kommt es nun zum Bürgerentscheid.

Der Stadtrat von Volkach hat mit 18 zu 1 Stimmen ein Ratsbegehren beschlossen - und damit den Weg für ein Bürgerentscheid. Auch ein Termin steht schon fest. Die Volkacher sollen am 14.Oktober, den Tag der Landtagswahl, über das Hotel am Mainufer entscheiden. Im Ratsbegehren wird es heißen: "Sind sie dafür, dass die Stadt Volkach einem Investor die Flächen für die Errichtung eines Hotels am Mainufer zur Verfügung stellt?"

Geplantes Hotel auf Stelzen stößt auf Kritik

Der Hotelier Ralf Düker, dem in Volkach das Romantikhotel zur Schwane gehört, will am Mainufer ein zweigeschossiges Hotel auf Betonstelzen bauen. Bei Hochwasser wäre das Hotel über einen Steg erreichbar. Volkacher Bürger haben einen Verein gegründet, der das Hotel am Mainufer verhindern will. Bereits Mitte Februar wurden Volkachs Bürgermeister Kornell fast 800 Unterschriften überreicht - gegen das Hotel am Mainufer.

"Jetzt soll der Bürger entscheiden, was für Volkach gut ist." Bürgermeister Peter Kornell

Unterdessen war Spatenstich für den Bau eines Weinhotels in Volkach. Es entsteht an den Erlachhöfen und wird 103 Zimmer haben. Die Kette "Sonnen-Hotels" wird dieses Wein-Themen-Hotel in Volkach künftig betreiben. Das Unternehmen hat bereits elf Hotels in Deutschland und Österreich.