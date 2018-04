Unterschriftensammlung läuft Hotel auf Stelzen in Volkach: Gegner pochen auf Bürgerentscheid

In Volkach (Lkr. Kitzingen) sorgt ein geplantes Hotel auf Stelzen für Unmut. Eine Initiative will den Bau am Mainufer verhindern und noch vor dem Sommer einen Bürgerentscheid durchsetzen. Derzeit läuft eine Unterschriftensammlung.

Die Bürgerinitiative LAMA – das steht für Landschaftsschutz Mainschleife – will den Bau des Stelzen-Hotels am Volkacher Mainufer per Bürgerentscheid verhindern. Am Dienstagabend (17.04.18) hatte der Verein deshalb eingeladen und etwa 100 Bürger kamen. Die nötigen Unterschriften hat der Verein bereits beisammen: Seit Samstag hat LAMA 1.200 Unterschriften gesammelt, für das Quorum wären 734 Unterschriften nötig gewesen. Elmar Erhard, Vorsitzender von LAMA, gibt sich kämpferisch. Am Montag (23.04.18) will er die Unterschriften im Rathaus übergeben. Der Bürgerentscheid könnte dann noch vor den Sommerferien stattfinden, so Erhard.

Hotel im Landschaftsschutzgebiet

Ein Hotelier aus Volkach will am Mainufer ein Hotel mit 50 Zimmern bauen, hochwassersicher auf Betonstelzen. Die dortige Mainlände ist jedoch Landschaftsschutzgebiet. Außerdem würde das Hotel von der Mainbrücke aus in der Blickachse zur Wallfahrtskirche Maria im Weingarten liegen. Viele Bürger halten den geplanten Standort für das Hotel am Mainufer deshalb für falsch.

Diskussion um Bürgerentscheid

Der Stadtrat von Volkach hatte Mitte März ein Ratsbegehren beschlossen, über das die Bürger am 14. Oktober, dem Tag der Landtagswahl mit abstimmen sollen. Darin heißt es: "Sind sie dafür, dass die Stadt Volkach einem Investor die Flächen für die Errichtung eines Hotels am Mainufer zur Verfügung stellt?". Die Bürgerinitiative LAMA will dagegen im Bürgerentscheid fragen: "Sind Sie dafür, dass die Stadt Volkach ihre Grundstücke an der Mainlände für einen Hotelbau weder veräußert noch sonst zur Verfügung stellt und alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, um eine Hotelbebauung zu verhindern?“