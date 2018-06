Gespräch am Hanns-Seidel-Gymnasium Holocaust-Zeitzeugin Ruth Weiss kommt nach Hösbach

Die Holocaust-Zeitzeugin und Anti-Apartheids-Kämpferin Ruth Weiss besucht das Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach. Die 95-Jährige berichtet an Schulen über ihre Biographie und bezieht Stellung zu aktuellen politischen Themen.

Das wird eine wichtige Begegnung für junge Menschen in Hösbach (Lkr. Aschaffenburg): Die Holocaust-Zeitzeugin Ruth Weiss besucht am Dienstagvormittag (26.06.18) das Hanns-Seidel-Gymnasium. Weiss ist mittlerweile 95 Jahre alt und berichtet an Schulen über ihr Leben.

Ruth Weiss: Termin am Gymnasium Hösbach und im Aschaffenburger Rathaus

Am Hanns-Seidel-Gymnasium wird Ruth Weiss vor etwa 50 Schülern der 10. Klasse sprechen. Außerdem wird sie am Mittwoch (27.06.18) im Großen Sitzungssaal des Aschaffenburger Rathauses berichten - über ihr Leben, ihr Engagement und ihre Werke. Durch den Abend führt dann Oded Zingher, der 1. Vorsitzende des Vereins "Jüdisches Leben in Unterfranken - Biographische Datenbank".

Schriftstellerin, Journalistin, wacher Geist

Die Schriftstellerin und Journalistin Ruth Weiss pflegt bis heute enge Kontakte zu Aschaffenburg, wo sie auch familiäre Wurzeln hat. Ihr Vater stammte aus der Stadt, die Familie besaß bis zur Emigration das Kaufhaus Löwenthal. 1936 emigrierte die Familie nach Südafrika, wo Ruth Weiss lange Jahre als Journalistin arbeitete. Sie arbeitete auch in England und Deutschland sowie in Zimbabwe, später kamen Kinder- und Sachbücher hinzu.

"Meine Schwester Sara" als wichtige Schullektüre

Seit ihrem Ruhestand schreibt sie auch Romane. Heute lebt die Autorin mehrerer preisgekrönter Bücher in Dänemark. Ihr Roman "Meine Schwester Sara" gehört zur Standardlektüre in vielen Schulen. 2010 wurde die Staatliche Realschule Aschaffenburg in Ruth-Weiss-Realschule umbenannt.