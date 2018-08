Sonnige Zwischenbilanz Hoher Andrang in Unterfrankens Freibädern

Die Freibäder in Unterfranken freuen sich über viele Besucher: Der heiße Sommer lässt die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr ansteigen. Vor allem im Juli herrschte ein reger Ansturm.

Freibäder in ganz Unterfranken verzeichnen gestiegene Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr. Die Bäder in Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt und Bad Neustadt sind zufrieden mit der bisherigen Badesaison. Und auch das Waldbad Triefenstein-Lengfurt, dem 2017 noch die Schließung drohte, ist in diesem Jahr gut besucht.

Doppelt so viele Besucher wie im Juli zuvor in Würzburg

Im Dallenbergbad in Würzburg wurden im Juli 2018 mit fast 68.000 Menschen mehr als doppelt so viele Besucher wie im Juli 2017 begrüßt. Über 120.000 Gäste zählte das Freibad von Mai bis Juli und somit bereits 33.500 mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Am Sonntag erreichte die tägliche Besucherzahl einen Spitzenwert von etwa 6.000 Besuchern.

Freibad Aschaffenburg will Rekordjahr übertreffen

Das Freibad Aschaffenburg verzeichnete 2015 ein Rekordjahr mit insgesamt 144.000 Besuchern in der Saison. Mit bereits 133.000 gezählten Gästen Anfang August stehen die Chancen gut, den Rekord dieses Jahr zu brechen. An besonders guten Tagen besuchen auch hier bis zu 6.000 Menschen das Schwimmbad.

Schweinfurt: Besucherzahl des Vorjahres bereits übertroffen

Die Besucherzahl von 2017 hat das SILVANA Sport- und Freizeitbad in Schweinfurt schon jetzt übertroffen: über 58.000 Menschen waren dort in dieser Saison schwimmen. Das sind bis zu 4.000 Besucher täglich.

Erlebnisbad in Bad Neustadt zufrieden

Auch das Triamare Erlebnisbad in Bad Neustadt zeigt sich zufrieden: Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Juli konnte mit 33.000 Besuchern ein Plus von ganzen 18,5 Prozent verzeichnet werden. Etwa 2.000 Menschen kommen an Spitzentagen zum Schwimmen nach Bad Neustadt.

Gute Aussichten für Waldbad Triefenstein-Lengfurt

Auch das Waldbad Triefenstein-Lengfurt verzeichnet gute Zahlen: Schon über 34.000 Menschen besuchten dieses Jahr das Freibad. 2017 stand das Bad noch kurz vor der Schließung. Im April 2017 bildete sich der ehrenamtliche Förderverein Triefenstein Pro Waldbad e.V., der das Schwimmbad sanierte und den Erhalt langfristig ermöglicht. Und das hat sich gelohnt: Rund doppelt so viele Besucher wie im letzten Jahr erwartet das Waldbad für diese Saison.