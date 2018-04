Klinikum Main-Spessart Herzkatheter-Zentrum Lohr zieht positive Jahresbilanz

Eine positive Bilanz kann heute nach einem Jahr für das Herzkatheterlabor am Klinikum Main-Spessart in Lohr gezogen werden. Der Landkreis hatte in die Einrichtung des neuen Labors und die Umgestaltungsarbeiten rund eine Million Euro investiert.

Von: Sylvia Schubart-Arand