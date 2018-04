Nach verheerendem Sturm Herbstadt: Schüler pflanzen "Baum-des-Jahres-Wald"

Aufforstungsarbeiten rund um Bad Königshofen: Jeweils 100 Bäume der letzten 30 "Bäume des Jahres" werden dort im Forstrevier gepflanzt. Jedes Jahr sollen weitere 100 Bäume des aktuellen Preisträgers dazu gepflanzt werden. Ziel ist es, einen "Baum-des-Jahres-Wald" zu erhalten.

Massive Sturmschäden nach "Kolle"



Im August 2017 hatte der Sturm "Kolle" auf rund zehn Hektar viele Baumkronen gekappt. Sechseinhalb Monate lang konnte das Holz nicht bearbeitet werden, weil es wegen noch in den Bäumen hängenden abgebrochenen Ästen für Waldarbeiter viel zu gefährlich gewesen wäre, in den Wald zu gehen. Nun ist das Sturmholz beseitigt.

"Die Bäume sahen aus wie nach Luftangriffen im zweiten Weltkrieg." Bernhard Kühnel, Leiter Forstrevier Bad Königshofen

Laubbäume ersetzen sturmschwache Nadelbäume



Vom Sturm wurden Kirschbäume, Heinbuchen, Feldahorn und Eichen umgeweht. Zudem führten ein Gewittersturm 2013, ein Tornado 2015 und der Sturm "Friederike" in diesem Jahr dazu, dass letztendlich rund 1.000 Festmeter Holz aufgearbeitet werden mussten. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, kann Forstrevierleiter Bernhard Kühnel bisher nicht beurteilen. Der Forst wird in dem Bereich bereits so umgebaut, dass langfristig Laubbäume sturmschwächere Nadelbäume ablösen werden.