Feuerwehreinsatz in Haßfurt Zwei Wohnhäuser nach Autobrand beschädigt

In Haßfurt hat in der Nacht zum Sonntag ein Auto gebrannt. Durch die Flammen wurden zwei Häuserfassaden beschädigt. Der Schaden geht in die Zehntausende. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.