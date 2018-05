Unwetter Hagelkörner und Stromausfall in Unterfranken

In Bergrheinfeld im Landkreis Schweinfurt hat nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl eines Wohnhauses gebrannt. In den beiden Kreuzwertheimer Ortsteilen Röttbach und Wiebelbach hat vermutlich ein Gewitter einen Stromausfall am Nachmittag verursacht. Gegen 16.00 Uhr setzte heftiger Regen ein mit etwa erbsengroßen Hagelkörner, bestätigen Bewohner auf Nachfrage. Teilweise bildeten sich Seen im Garten, weil das Wasser nicht so schnell ablaufen konnte. Dann war unterschiedlich lang der Strom weg.

Stromausfall in Wertheim

Die Stadtwerke Wertheim bestätigen einen Stromausfall ab etwa 16.00 Uhr. Es könne aber noch nicht geklärt werden, ob tatsächlich das Gewitter Auslöser für den Stromausfall war, hieß es am frühen Abend. In Wertheim habe es nur ein paar Blitze, aber kein heftiges Gewitter gegeben. Im Kreuzwertheimer Ortsteil Unterwittbach war zwar der Strom da, aber das Internet versagte, so eine Bürgerin. Die Dachrinnen konnten den etwa halbstündigen Gewitterguss kaum fassen.