Trotz Regierungserklärung Grüne fordern weiterhin dritten Nationalpark in Bayern

In seiner heutigen Regierungserklärung kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an, die Planungen für einen dritten Nationalpark in Bayern zu beerdigen. Die Grünen sind damit nicht einverstanden. Sie halten weiterhin an ihrem Ziel fest.

Noch bevor der der neue bayerische Ministerpräsident Söder seine heutige Regierungserklärung verlas, war durchgedrungen, dass es künftig keinen dritten Nationalpark in Bayern geben würde. GRÜNEN-Landtagsmitglied Thomas Mütze aus Aschaffenburg übte starke Kritik an der Entscheidung und attackierte Söder.

"Die Entscheidung ist ein Kotau vor der CSU-Landtagsfraktion. Diese hat ihn gewählt, zum Dank räumt Söder jetzt ein Streitthema ab." Thomas Mütze, MdL, Bündnis 90/Die Grünen

Rhön und Spessart weiterhin im Rennen

Thomas Mütze sitzt für die GRÜNEN im bayerischen Landtag

Unabhängig davon halten die GRÜNEN am Ziel eines dritten Nationalparks in Bayern fest. Neben dem Steigerwald, den Donauauen und dem Ammergebirge, sind für Mütze auch die Rhön und der Spessart in der Verlosung. Die GRÜNEN wollen nach der Wahl für die fünf Naturräume ein geordnetes Verfahren einleiten, Machbarkeitsstudien erarbeiten und gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort ausloten. Den Willen, einen dritten Nationalpark in Bayern zu manifestieren, dokumentieren die GRÜNEN auch in ihrem Landtagswahlprogramm.

"Es gibt keinen sachlichen Grund, die Suche nach einem geeigneten Standort für einen dritten Nationalpark so mir nichts, dir nichts aufzugeben." Thomas Mütze, MdL, Die Grünen

Nach der Regierungserklärung sagte Mütze, dies sei ein schwarzer Tag für den Naturschutz in Bayern. Er spekuliert, dass Söder die Diskussion mit den Bürgern und ein zielfördernder Dialog zu aufwändig gewesen ist. Dies sei in Wahlkampfzeiten nicht förderlich fürs CSU-Ergebnis.