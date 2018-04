Feuerwehreinsatz noch nicht beendet Großbrand in Stockstadt – Nachlöscharbeiten laufen

Nach dem Großbrand bei der Kunststofffirma Sand in Stockstadt am Sonntag sind am Montag noch immer die Nachlöscharbeiten im Gange. Derzeit befinden sich etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettung-/Sanitätsdienst vor Ort.