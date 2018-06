Historisches Gebäude Massive Kritik an Sanierung des Gerolzhöfer Rathauses

Die Sanierung des historischen Rathauses von Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt hat in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen. Die Bürger stoßen sich vor allem an Umbauten, wie einem Windfang und einem Glastor.

Der moderne Windfang an der Westseite des Gebäudes harmoniert nach Ansicht seiner Kritiker nicht mit dem historischen Ensemble. Ein Glastor, das an der Nordseite vor ein altes Holztor gebaut wurde, stößt ebenfalls auf Kritik. Beide Baumaßnahmen sollen dazu beitragen, dass das historische Gebäude energetisch ertüchtigt wird.

Stadträte machen sich ein Bild von den Sanierungsmaßnahmen

Der Stadtrat hat sich am Dienstag vor seiner Sitzung die kritisierten Stellen angesehen. An einen Abriss des Windfangs denkt der Stadtrat im Augenblick nicht. Stattdessen wird darüber nachgedacht, die Säulen des Windfangs in einer anderen Farbe zu streichen.

Am Eingangstor werden Alternativen geprüft

Die Verwaltung soll außerdem prüfen, ob eine doppelte Glastür vor dem historischen Rathaus wieder entfernt werden kann. Die Glastür, die dafür sorgen sollte, dass im Winter keine Heizwärme verloren geht, könnte möglicherweise hinter das historische Rathaustor gesetzt werden. Über diese möglichen Korrekturen muss der Stadtrat noch entscheiden. Ob damit die Kritik in der Bevölkerung verstummt, muss abgewartet werden.