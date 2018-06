Gefahrgutunfall Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof Aschaffenburg

Vorheriges Bild Nächstes Bild Am 5.Juni war der Hauptbahnhof Aschaffenburg aus Sicherheitsgründen zeitweise komplett gesperrt. Nach Auskunft der Bundespolizei war aus einem Kesselwagen an der Spitze eines Güterzugs eine explosive Flüssigkeit ausgetreten.

Wie anhand der Gefahrgutnummer festgestellt werden konnte, handelte es sich dabei um Pentan – ein Gas, das in Verbindung mit Luft leicht entzündlich ist. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Lage entspannt sich

Inzwischen ist die Gefahr jedoch bereits gebannt, wie BR-Reporter Farsin Behnam vor Ort erfahren hat. Der betroffene Stutzen, an dem das Gas in geringer Menge ausgetreten war, konnte offenbar mit einfachen Mitteln abgedichtet werden, so dass der Güterzug jetzt seinen Weg nach Speyer fortsetzen kann. Die angeforderten Rettungskräfte sind bereits wieder am Abziehen.