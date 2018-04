Ökumene als Lebensaufgabe 90. Geburtstag von Bischof Scheele

Geboren am 6. April 1928 in Olpe/Westfalen.

Priesterweihe 1952 in Paderborn, Kaplan und Religionslehrer an berufsbildenden Schulen in Paderborn.

1964 Promotion an der Theologischen Fakultät der Universität Würzburg. Professor in Fulda, Marburg, Bochum und Würzburg.

1975 Ernennung zum Weihbischof in Paderborn.

1979 Papst Johannes Paul II. ernennt ihn zum 87. Bischof von Würzburg.

1976- 2003 Vorsitzender der Ökumenekomission der Deutschen Bischofskonferenz.

14. Juli 2003 Papst nimmt Rücktrittsgesuch an.