Verkauf staatlicher Wohnungen Untersuchungsausschuss zu GBW mit zwei unterfränkischen Abgeordneten

Der Untersuchungsausschuss GBW soll am 26. April in der nächsten Plenarsitzung des Landtags eingesetzt. SPD, Freie Wähler und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Fragenkatalog geeinigt.

Volkmar Halbleib (SPD)

Für die SPD sitzt der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib aus Ochsenfurt im Landkreis Würzburg im Ausschuss. Er stellt fest: "Ministerpräsident Söder behauptet ja immer, dass er damals durch die EU zum Verkauf gezwungen wurde. Doch das entspricht nach unserer Kenntnis nicht der Wahrheit!".

Mütze will wissen, ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden

Thomas Mütze (Bündnis 90/Die Grünen)

Für die Grünen wird der Landtagsabgeordnete Thomas Mütze aus Aschaffenburg dem Ausschuss angehören. Er betont: "Wir wollen wissen, ob und wie sich die CSU-Regierung damals für den Erhalt der Wohnungen in staatlichem Besitz eingesetzt hat. Es macht einen beträchtlichen Unterschied, ob hier nur schnell Kasse gemacht werden sollte, oder ob alle Mittel ausgeschöpft wurden, um die Mieterinnen und Mieter langfristig vor Mietsteigerungen zu bewahren.“

Patrizia-Mieter klagen über teils nicht hinnehmbare Zustände

Alleine am bayerischen Untermain hatte die GBW-Gruppe rund 2.000 Wohnungen. Seit dem Verkauf der gesamten 33.000 GBW-Wohnungen an den Immobilienkonzern Patrizia häufen sich auch am Untermain die Beschwerden der Mieter. Im Dezember 2017 beklagten Patrizia-Mieter teils desaströse Zustände: Schimmel in der Wohnung, defekte Heizungen, kein Warmwasser, undichte Fenster, Aufzüge, die ständig stecken bleiben und dazu steigende Mieten. Eine Frau, die bislang 500 Euro kalt zahlte, bekam eine Erhöhung auf 630 Euro. Patrizia erklärte auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, es gebe keine Beschwerden über Schimmel und Störungen. Modernisierungen seien allerdings nicht geplant.