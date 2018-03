Frühjahrsvolksfest Würzburg startet festlich in den Frühling

Die Volksfestsaison wird in Würzburg eingeläutet. Das Frühjahrsvolksfest ist das erste in Bayern und öffnet morgen Tür und Tor für seine Besucher.

Nachdem es diesen Winter genug Zeit für Ruhe und innere Einkehr gegeben hat, darf ab morgen wieder richtig gefeiert werden. Dann eröffnet das Frühjahrsvolksfest Würzburg auf der Talavera. Bratwurstduft, krachige Musik und turbulente Achterbahnfahrten beleben auch die winterlichsten Gemüter.

Gradmesser für die kommende Saison

Das Würzburger Frühjahrsvolksfest läutet die Festsaison in Bayern ein. Deshalb hat es auch für die Betreiber eine besonders wichtige Funktion.

"Die ganzen bayerischen Schausteller schauen jetzt erstmal auf Würzburg. Wie geht es los? Kommen die Leute, läuft das Geschäft? Das immer ein gewisser Gradmesser für das Geschäftsjahr." Heiner Distel, Sprecher der Schausteller

Auf Wunsch: Herzrasen

Vom 10. bis zum 25. März stehen auf dem Volksfestplatz knapp 50 Fahrattraktionen bereit. Sie bescheren auf Wunsch romantische Blicke über die Stadt wie ihm Riesenrad Caesar´s Wheel - oder Herzrasen und Schwindelgefühle wie an Bord des Riesenpropellers No Limit.

Direktflug ins Festzelt

Wem schon beim Gedanken an die rasanten Sinkflüge die Nerven flattern, der kann sich einer Vielzahl anderer Angebote zuwenden, oder sein Glück an der Losbude herausfordern. Klein und Groß kommen am Mittwoch den 14. März auf ihre Kosten. Der Familientag lockt mit halbierten Fahrpreisen und einem kostenlosen Kinderprogramm im Festzelt.

Wenn es draußen mal zu kühl sein sollte, ist das große Festzelt der ideale Zufluchtsort. Dort können beim Baumkraxeln Freimaß abgestaubt werden und warm wird es einem dabei auch.