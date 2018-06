Probleme beim Start Großostheim: Sportflugzeug verunglückt – ein Verletzter

Am Verkehrslandeplatz von Großostheim ist bei der Bruchlandung eines Sportflugzeugs am Samstag eine Person verletzt worden. Die Maschine hatte Probleme beim Starten. Der Pilot brach den Startvorgang daraufhin ab.

Laut Polizei verunglückte die mit zwei Personen besetzte Maschine gegen 15 Uhr. Die beiden wollten von Großostheim aus gegen 15.00 Uhr starten. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der Pilot beim Start technische Probleme und brach daraufhin den Startvorgang ab.

Dem Piloten gelang es jedoch nicht mehr, das Flugzeug noch auf der Startbahn zum Halten zu bringen. Das Flugzeug schoss über die Startbahn hinaus, fuhr in den Umzäunungszaun des Flugsportgeländes und kam in der Böschung einer unmittelbar vorbeiführenden Straße zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt de Co-Pilot leichte Verletzungen. Die Feuerwehr Großostheim war zur Rettung und Bergung vor Ort. An der Unfallstelle waren auch Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.