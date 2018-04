Großeinsatz bei Kitzingen Feuer an Bahnstrecke Nürnberg-Würzburg gelöscht

Der Zugverkehr rollt wieder: Wegen eines Feuers ist die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg am Nachmittag zeitweise in beiden Richtungen gesperrt gewesen. Die Feuerwehr war bei Kitzingen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg ist es am Sonntagnachmittag zu massiven Behinderungen gekommen. Auslöser war ein Feuer am Bahndamm nahe dem unterfränkischen Kitzingen. Die Strecke wurde in beiden Richtungen zeitweise gesperrt.

Ausgelöst wurde der Brand nach Polizeiangaben kurz nach 13 Uhr durch einen technischen Defekt an einem Güterzug. Das Feuer griff auf eine Böschung am Bahndamm zwischen Kitzingen und Dettelbach über.

Wegen der hohen Temperaturen von mehr als 28 Grad könnten sich rasch Funken entzündet haben, hieß es. Die Feuerwehr war jedoch rechtzeitig vor Ort und verhinderte ein Ausbreiten des Feuers. Sie konnte den Brand schnell löschen.

Wegen Hauptreisetag viele Fahrgäste betroffen

Nach eigenen Angaben musste die Bahn auf der mehrgleisigen Hauptstrecke sechs ICE und mehrere Regionalzüge umleiten oder stoppen. Reisende im Nahverkehr mussten auf Busse umsteigen. Da Sonntag ein Hauptreisetag sei, waren einem Bahnsprecher zufolge etliche Fahrgäste betroffen.

Die Verspätungen betrugen mindestens eine halbe Stunde. Erst gegen 15.30 Uhr wurde die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigegeben, nachdem Beamte der Bundespolizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hatten.