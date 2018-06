Ermittlungserfolg Euerhausen: Nach versuchtem Mord auf Feuerwehrfest – Projektil sichergestellt

Nach dem Schuss auf einen 55-Jährigen auf einem Feuerwehrfest in Euerhausen konnte das Projektil sichergestellt werden. Woraus dies abgefeuert wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei am Montag.