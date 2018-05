Polizei gibt Entwarnung Euerdorf: Kein wildernder Hund – Frau von eigenem Hund angefallen

Nachdem am Dienstag eine Frau aus Euerdorf mit Hundebisswunden medizinisch versorgt wurde, begann eine aufwändige Suche nach einem angeblich wildernden Hund, der die Frau angegriffen haben soll. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass die Frau von ihrem eigenen Hund gebissen worden ist. Der Hund wurde weggesperrt.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken spricht vieles zwischenzeitlich für einen anderen Ablauf der Geschehnisse. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich außerdem Ungereimtheiten. Damit konfrontiert, hatte die 46-Jährige zwischenzeitlich eingeräumt, neben anderen Hunden auch einen "Problemhund" zu halten, der sie auch schon mehrfach gebissen habe. Dieser Hund wurde am Mittwochnachmittag mit Polizeiunterstützung von einem Sachverständigen des Veterinäramtes Bad Kissingen begutachtet. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um einen Kampfhund-Mix mit gesteigerter Angriffslust handelt. Dieser "Problemhund" wurde in Verwahrung genommen.

Passanten informieren Polizei von Hunde-Attacke

Die Polizeiinspektion Hammelburg wurde am Dienstagnachmittag von Passanten darüber informiert, dass eine 46-Jährige sich mit zahlreichen Hundebisswunden am Körper und im Gesicht ins Klinikum begeben hatte. Den Beamten gegenüber gab die Frau an, von einem freilaufenden, verwahrlosten Hundemischling angegriffen und verletzt worden zu sein. Daraufhin startete die Polizei mit Unterstützung ortsansässiger Jäger eine großangelegte Suchaktion nach dem Tier.