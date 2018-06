Schwerer Unfall Eine Tote und vier Schwerverletzte bei Unfall nahe Dinkelsbühl

In der Nähe von Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei kam eine 78-jährige Frau ums Leben. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte war ein 52-Jähriger zwischen Seidelsdorf (Lkr. Ansbach) und Neustädtlein mit seinem Auto in den Wagen einer 37-Jährigen geprallt, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. In dem Auto des 52-Jährigen saßen drei weitere Personen. Eine von ihnen, eine 78-jährige Frau, starb noch an der Unfallstelle. Die Tochter der Frau und der Fahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die genaue Unfallursache wird nun von einem Sachverständigen untersucht.