Stundenlange Löscharbeiten Ein Feuerwehrmann bei Großbrand in Stockstadt verletzt

Gegen 16.00 Uhr geriet in der Dr.-Patt-Straße eine Lagerhalle in Brand, aus dem Dach des Gebäudes waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen geschlagen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Anwohner von Stockstadt Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Zudem wurde der Flugverkehr am Flugplatz Aschaffenburg-Großostheim gesperrt, inzwischen wurde der Flugverkehr aber wieder frei gegeben.

Brand unter Kontrolle- Entwarnung für die Bevölkerung

Ein Feuerwehrmann hat sich im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 19.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und die Rauchentwicklung hatte stark nachgelassen. Somit konnte Entwarnung für die Bevölkerung gegeben werden. Nach aktuellem Stand wurden keine gefährlichen Stoffe in der Halle gelagert.

Eine Hochzeitsfeier in der Nähe des Brands musste verlagert werden

In einer an das Firmengelände angrenzenden Eventhalle wollten am Abend eine türkische Hochzeitsgesellschaft mit einigen hundert Personen feiern, die Halle musste aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Die Gäste konnten in der naheliegenden Frankenhalle unterkommen.

Stromausfälle wegen des Brands

Hochspannungsleitungen, die mit Masten über das brennende Firmengelände führen, wurden durch das Feuer beschädigt, es kam zu Stromausfällen. Betroffen waren Haushalte in Alzenau, Kahl am Main und Karlstein. Der Schaden ist zum Großteil behoben. Im Großraum Aschaffenburg kann es trotzdem noch vereinzelt zu Störungen kommen.

Straßensperrungen wegen der Löscharbeiten

Mehrere Straßen rund um die betroffene Firma mussten gesperrt werden, um die Löscharbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen und eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer unter anderem durch den dichten Qualm auszuschließen.

Brandursache unklar - Ermittlungen aufgenommen

Die Ursache für das Feuer in der etwa 12.000 Quadratmeter großen Halle ist bislang noch unklar, rund 3.000 Quadratmeter waren von dem Brand getroffen. Ein Brandexperte der Kripo Aschaffenburg hat die ersten Ermittlungen vor Ort bereits aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bezifferbar.