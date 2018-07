Kabinett auf der Zugspitze Kommt im Spessart ein Eicheninformationszentrum?

In der Kabinettsitzung auf der Zugspitze geht heute es auch um den Spessart. Das Thema dritter Nationalpark in Bayern ist ad acta gelegt. Doch Ministerpräsident Söder hatte in seiner Regierungserklärung eine "Naturoffensive" für Bayern angekündigt.