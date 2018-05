EU-Badesee-Studie Ist die Wasserqualität des Kahler Sees wirklich mangelhaft?

In ihrem Bericht zur Qualität Europäischer Badegewässer bescheinigte die Europäische Umweltagentur dem Campingsee in Kahl am Main eine mangelhafte Wasserqualität. Die Badegäste, der Bürgermeister und der Geschäftsführer der Kahler Seenbäder bezweifeln das stark.

"Ich komme seit 60 Jahren hier her – unser See hat Trinkwasserqualität“, beharrt eine Frau gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. "Die Menschen kommen von überall her, um hier zu schwimmen." Eine andere ist sich sicher: "Die Statistik hat einer gefälscht!" Eine ähnliche Vermutung hat Peter Duzak, Geschäftsführer des Campingplatzes und der Kahler Seenbäder. "Wir lassen unsren See monatlich untersuchen!", sagt Duzak im BR-Gespräch. Er zeigt die Ergebnisse der letzten Wasserproben im April (2018), die das Aschaffenburger Landratsamt an allen vier ausgewiesenen EU-Badestellen des Sees genommen hat.

Wasser punktuell durch Gänse- und Entenkot verunreinigt

Peter Duzak gibt zu, dass eine Stelle im vergangenen Jahr beanstandet worden sei, aber die Gemeinde habe umgehend reagiert: "Eine Probestelle ist im Bereich Kinderbecken an der Wasserwacht – diese Probe war mit Kolibakterien belastet, sprich Gänse- und Entenkot.“ Der Bereich sei daraufhin abgesperrt worden – von Mai bis Juli 2017. "Wir haben den Bereich ausgebaggert, die vorgelagerte Insel im Frühjahr komplett entfernt und seitdem ist die Wasserqualität wie im Rest des Sees einwandfrei."

See hatte Trinkwasserqualität

Selbst als die mangelhafte Probe im Kinderbereich genommen wurde, bescheinigten die Experten des Aschaffenburger Landratsamts dem See Trinkwasserqualität an den drei übrigen Stellen. Duzak: "Wir haben Trinkwasserquellen im See, die für die sehr gute Qualität sorgen. Das Nixenkraut wächst hier so stark, dass wir es immer wieder nachschneiden müssen – es ist ein Indiz für sehr gute Wasserqualität. Trinkwasserqualität ist die höchste Stufe und die hatten wir eigentlich immer – durchweg."

Bürgermeister stellt Bedeutung des Sees heraus

Auch Bürgermeister Jürgen Seitz kann es nicht glauben, dass der Kahler Campingsee als einer von zwei bayerischen Seen bei der Wasserqualität durchgefallen sein soll: "Der See spielt bei uns eine zentrale Rolle – einer der größten Seen zum Baden und Campen in ganz Bayern.“ Rund 150.000 Besucher kämen jedes Jahr an den See im bayerische-hessischen Grenzgebiet. Das schlechte Fazit könne viele Gäste vergraulen.

Rathauschef kündigt Transparenz bei Wasserqualität an

Die Ergebnisse der regelmäßigen Wasserproben will Seitz weiterhin veröffentlichen, so dass die Europäische Umweltagentur im nächsten Jahr ihr "mangelhaft" zurückziehen muss. "Darüber hinaus werden wir mit unseren Partnern im Landratsamt mal reden, inwieweit man denn solche zahlen, wenn man sie schon veröffentlicht, nicht vorher auch mal kommentiert und ich werde auch mit der Europäischen Kommission Kontakt aufnehmen, dass man solche Werte durchaus auch mal hinterfragen darf!", so Jürgen Seitz.