Pfingstwochenende Der BR mit großer Show auf der Landesgartenschau

Die BR-Pfingsttage auf der Landesgartenschau 2018 in Würzburg gehen am Montag mit einem Gastspiel der BAYERN 3-Band, des Bayern 2- Rucksackradios und einem Auftritt der Couplet AG zu Ende. Für den Pfingstsonntag meldete die Landesgartenschau mit 8.000 einen Tagesbesucherrekord.

Zum Auftakt der BR-Tage auf der großen Bühne hatten am Samstag Sebastian Reich und sein Nilpferd Amanda, die Bayern 1-Gartenexpertin Karin Greiner sowie – präsentiert von Bayern plus – die Schlagersänger Markus ("Ich will Spaß") und Mary Roos für volle Besucherreihen gesorgt.

Garten, Garten, Garten!

Am Sonntag gab es Information und Unterhaltung unter anderem von Sabrina Nitsche mit ihrem Gartenmagazin "Querbeet" aus dem BR-Fernsehen sowie mit "Wir in Bayern"-Moderator Michael Sporer, der zusammen mit Gartenexpertin Brigitte Goss Tipps für einen Bauerngarten gab. Der stellvertretende BR-Chefredakteur Matthias Keller-May berichtete außerdem auf der Bühne über den Ausbau der Regionalberichterstattung in den bayerischen Regionen durch die Verstärkung der BR-Büros im Land.

Zum Abschluss die BAYERN 3-Band!

Das Bayern 2-Rucksackradio von und mit Ernst Vogt, der mit Gästen aus der Bergszene nach Würzburg kommt, stehen am Montag auf der BR-Bühne. Jürgen Kirner ist mit seinem bayerischen Musikkabarett Couplet AG zu Gast, und zum Abschluss rockt am späten Nachmittag die BAYERN 3- Band die Landesgartenschau.

Besucher, Besucher, Besucher!

Für den Pfingstsonntag meldete die Landesgartenschau einen Tagebesucherrekord von 8.000. Für die drei Pfingsttage hoffen die Verantwortlichen auf insgesamt 20.000 Besucher auf dem Gelände am Würzburger Hubland.