Von Mary Roos bis zur Bayern3-Band Das BR-Pfingstprogramm auf der Landesgartenschau

Das Programm startet am Samstag (19.05.18) mit der Sängerin Suzan Baker, anschließend stellen Schülerinnen und Schüler des Würzburger Matthias-Grünewald-Gymnasiums gemeinsam mit ihrem BR-Mediencoach Jochen Wobser das P-Seminar-Projekt "Audioguide Erinnerungskultur Würzburg" vor. Auch Bauchredner Sebastian Reich und Nilpferddame Amanda geben sich am Samstag auf der BR-Bühne die Ehre. Die Bayern1-Gartenexpertin Karin Greiner gibt Pflanzentipps und ab 16 Uhr präsentiert der Schlagerkanal Bayern plus Mary Roos und den Sänger Markus ("Ich will Spaß").

Auch die Oldtimer-Freunde der Sachs Franken Classis machen über Pfingsten auf der Landesgartenschau Station.

Der Pfingstsonntag startet mit dem Trio Schelling & Friends, Dinner und Tanzmusik von den 1950er Jahren bis heute. Aus dem Programm des BR Fernsehens ist das Gartenmagazin Querbeet zu Gast und auch Moderator Michael Sporer aus dem BR-Magazin Wir in Bayern kommt nach Würzburg. BR-Moderatorin Irina Hanft lässt an der Bühne außerdem Oldtimer der Sachs Franken Classics vorfahren, die am Pfingstsonntag auf der Landesgartenschau Station machen.

BR-Moderatoren und die Bayern3-Band kommen nach Würzburg

Am Pfingstmontag steht die Landesgartenschau ganz im Zeichen der Straßenmusik. 50 Musikerinnen, Musiker und Bands bringen an diesem Tag die Landesgartenschau zum Klingen - mit Klassik, Jazz und Pop. Die Couplet AG lädt zu einem bayerischen Musikkabarett ein, die Macher des BR-Umweltmagazins Unkraut sind zu Gast, ebenso das Team des Bayern2 Rucksackradios mit Gästen aus der Bergszene und dann wirbelt noch Mikas Tanzschule aus Würzburg über die Bühne. Das große Finale ist dann von 18.30 bis 20 Uhr ein Gastspiel der Bayern3-Band unter dem Motto "Let us entertain you!".