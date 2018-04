Aktion der Bergwacht Miltenberg Steinbruch bei Collenberg: Ziege aus Steilwand gerettet

Die Ziege in einem Steinbruch bei Collenberg ist gerettet. Ein Team der Bergrettung Miltenberg hat das Tier aus 40 Metern Höhe abgeseilt. Die Ziege befand sich seit Tagen in einer Steilwand und kam von da nicht mehr weg.

Florian Bofinger, Leiter der Bergwacht im unterfränkischen Miltenberg ist glücklich. Er hat mit einem zweiten Bergwacht-Helfer am Nachmittag eine Ziege aus einer Steilwand bei Collenberg geholt, die dort in Not geraten war. Die weiße Ziege hatte sich in dem ehemaligen Steinbruch in einer Felswand in gut 40 Metern Höhe verlaufen. Ein nur 30 Zentimeter breiter Felsvorsprung war Endstation. Dort kam sie selber nicht mehr weg.

Zu zweit Ziege festgehalten und betäubt

Bofinger hat sich mit seinem Kollegen vom Rand des Abgrunds 20 Meter in die Tiefe abgeseilt. Links und rechts von der Ziege erreichten sie den Felsvorsprung. Der eine Bergretter packte die Hörner, der andere die Hinterbeine des Tieres. Dann hatte Bofinger, der auch als Notarzt arbeitet, der Ziege ein Beruhigungsmittel verabreicht. Als das Tier eingeschlafen war, haben sich die beiden Bergwachthelfer mit dem Tier bis zum Fuß der Felswand abgeseilt. Dort warteten bereits zwei Tierärzte, die sich nun um die Ziege kümmern. Das Tier wird bei einem der Veterinäre erst mal in Pflege untergebracht.

Rettungseinsatz mit Seltenheitswert

Für Bofinger und seinen Kollegen war das heute ein einmaliger Einsatz. "Das war schon was, sich aus 40 Metern Höhe mit einer Ziege auf dem Bauch abzuseilen", sagte Bofinger nach der Tierrettung dem Bayerischen Rundfunk. Für die Bergwacht Miltenberg hat es so etwas noch nie gegeben.