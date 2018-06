Reaktion auf Rapper-Auftritt Würzburg: Club-Fans stören Musik-Festival "Umsonst & Draussen"

Am Freitag (22.06.18) sind in Würzburg etwa 50 Anhänger des 1. FC Nürnberg teilweise vermummt durch das Musik-Festival "Umsonst & Draussen" marschiert und haben die Besucher eingeschüchtert. Laut Polizei fühlten sich die Fußballfans durch den Auftritt der Rapper "Vega & Bosca" provoziert.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, stürmten die Club-Fans vor 23 Uhr teilweise maskiert das Festivalgelände des "Umsonst & Draussen" und lief lautstark über das Areal. In der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken gingen gegen 23 Uhr mehrere Mitteilungen über rund 50, teilweise vermummte Personen ein, welche auf den Mainwiesen randalieren würden. Nachdem die Fußballfans in geschlossener Gruppe lautstark über das gesamte Veranstaltungsgelände gelaufen waren, verließen sie es gleich wieder und liefen in kleineren Gruppen durch den Stadtteil Zellerau. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte schließlich von 25 Personen die Identität feststellen. Über Verletzungen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.