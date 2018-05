Festspielprogramm 2018 25 Jahre Clingenburg Festspiele

Rund 930.000 Menschen haben bisher die Clingenburg Festspiele in Klingenberg am Main besucht. Jetzt hat der Festspielverein das Programm für nächstes Jahr vorgestellt. 2018 feiert das Festival 25-jähriges Bestehen. Sechs Eigenproduktionen – ein bisheriger Rekord – stehen auf dem Programm.

Marcel Krohn, der Intendant der Clingenburg Festspiele, stellte am Mittwochabend (19.10.17) das Programm für das Jubiläumsjahr 2018 vor. Seit 25 Jahren begeistert das Festival Zuschauer auf der Naturbühne der Clingenburg und zählt mittlerweile zu den größten Festspielen in Unterfranken, so Rainer Markens, Vorsitzender des Festspielvereins.

Von "West Side Story" bis "Nathan der Weise"

Sechs Eigenproduktion – ein bisheriger Rekord – stehen kommendes Jahr auf dem Programm. Das Musical "West Side Story" soll die bisher aufwendigste Produktion mit einem hochkarätigen Ensemble aus Solisten sein.

"Es soll ein Feurwerk werden." Marcel Krohn, Intendant der Clingenburg Festspiele

Der Klassiker 2018 wird Lessings "Nathan der Weise" sein. Weiter stehen das Volkstück "Der verkaufte Großvater", zwei Kinderproduktionen und ein Jugendstück, das auch in Schulen gezeigt werden soll, auf dem Programm. "Wir haben uns viele Schmankerl für die Besucher im Jubiläumsjahr einfallen lassen", verspricht Rainer Markens, Vorsitzender des Festspielvereins. Der Etat liegt bei 1,1 Millionen Euro.

Starkes ehrenamtliches Engagement

Rainer Markens betont außerdem, dass bei den meisten deutschen Theatern die staatliche Förderung bei 90 Prozent und die Eigenleistung gerade mal bei zehn Prozent liege. Bei den Clingenburg Festspielen sei es genau anders herum. Die fast 100 Ehrenamtlichen des Vereins leisten alljährlich über 3.500 Arbeitsstunden. Rainer Markens hofft auf viele Besucher im Jubiläumsjahr, denn die Konkurrenz unter den Freilichtbühnen ist groß.