Letzte Etappe BR-Radltour auf dem Weg nach Marktheidenfeld

Endspurt - auf dem Weg zum letzten Ziel der BR-Radltour machen die Radler Halt am Badesee in Erlabrunn. In Marktheidenfeld, dem Endziel der Tour, wird am Abend noch einmal ordentlich gefeiert.