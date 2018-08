Endspurt BR-Radltour macht Halt in Unterfranken

Am Freitag, den 3. August 2018 endet die 29. BR-Radltour in Marktheidenfeld, zuvor machen die Radler am Donnerstag noch einen Stopp in Kitzingen. An beiden Abenden ist einiges geboten: das Duo Madcon und Hit-Sänger Nico Santos treten auf.