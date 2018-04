Würzburg Besucherzahlen bei Landesgartenschau übertreffen Erwartungen

Erfolgreicher Start: 9.000 Besucher kamen nach offiziellen Angaben am ersten Wochenende zur Landesgartenschau in Würzburg. Damit wurden die Erwartungen der Organisatoren übertroffen.

Mit 7.000 Besuchern hatten die Organisatoren der Landesgartenschau gerechnet - 9.000 sind am Samstag und am Sonntag gekommen. Zu diesem Erfolg dürfte auch das Wetter beigetragen haben: Hatte es am Freitag noch geregnet, lockte am Wochenende die Sonne die Besucher zahlreich auf das 28 Hektar große Gelände im Würzburger Stadtteil Hubland. Auch nach dem Schließen der Kassen um 18 Uhr genossen noch zahlreiche Besucher die Abendstimmung auf dem Gelände. 15.000 Dauerkarten waren bereits vor der Eröffnung am vergangenen Donnerstag verkauft worden.

Rund um die Fliegerei

Noch bis Ende nächster Woche dreht sich das Veranstaltungsprogramm um die "Fliegerei". Denn vor mehr als 100 Jahren war das damals noch völlig unbebaute Gelände auf einem Hochplateau über dem Maintal Eldorado von Flugpionieren. "Wo die Ideen wachsen" ist Motto der Bayerischen Landesgartenschau 2018 . Bis 7. Oktober werden rund eine Million Besucher dazu erwartet.