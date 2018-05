200 Jahre Verfassungsstaat "Bayern feiern": Bürgerfest an der Gaibacher Konstitutionssäule

"Gemeinsam Bayern feiern" heißt es heute an der Konstitutionssäule in Gaibach (Lkr. Kitzingen). Der Anlass für das Bürgerfest mit Politik-Prominenz: 200 Jahre Verfassungsstaat und 100 Jahre Freistaat Bayern.

So einen Trubel wie am Donnerstag (17.05.18) erlebt der 530 Einwohner-Ort Gaibach nicht alle Tage: ein Bürgerfest mit Umzug, Böllerschützen und Politikprominenz von der Landtagspräsidentin bis zum Ministerpräsidenten.

Konstitutionssäule Gaibach als Denkmal der Demokratie

Anlass der Feierlichkeiten ist ein doppeltes Jubiläum: 200 Jahre Verfassungsstaat und 100 Jahre Freistaat Bayern. Am 26. Mai 1818 erließ König Max Joseph von Baiern eine Verfassung. Die Bürger erhielten Grundrechte wie Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit und Sicherheit der Person. Die erste Ständeversammlung mit zwei Kammern entstand, aus der später der Landtag wurde. Graf Franz Erwein von Schönborn vom Schloss Gaibach war damals ein glühender Verfechter dieser Verfassung. Er ließ auf dem Sonnenhügel bei Gaibach die Konstitutionssäule bauen. Die 32 Meter hohe Säule gilt als einzigartiges Denkmal in Bayern - und deshalb wird nun dort gefeiert. Initiatoren sind der Bayerische Landtag, die Staatsregierung und der Verein Bayerische Einigung.

"Verfassungslinde" wird vor Gaibacher Kirche gepflanzt

Die Politprominenz pflanzt eine Verfassungslinde.

Das Fest beginnt am Donnerstagnachmittag. Gegen 17 Uhr soll Ministerpräsident Markus Söder am Schloss Gaibach eintreffen. Im Konstitutionssaal des Schlosses will Söder zur Bedeutung der Verfassung und der Demokratie sprechen. Nach einem gemeinsamen Gang zur Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit soll dort eine "Verfassungslinde" gepflanzt werden - "als lebendiges Monument der Demokratie". Dann beginnt ein Festzug zur Konstitutionssäule.

Festprogramm mit Stamm, Bausback, Heißmann und Rassau

An der Säule beginnt dann um 19 Uhr das offizielle Programm im Festzelt. Das Grußwort hält Paul Graf von Schönborn-Wiesentheid, dessen Familie im 19. Jahrhundert die Konstitutionssäule und den Konstitutionssaal stiftete. Festredner sind Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Justizminister Winfried Bausback. Durch den Abend führen die Moderatoren Volker Heißmann und Martin Rassau, für die Musik sorgt die mainfränkische Band "Häisd'n'däisd vomm mee".