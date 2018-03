Gegen das Ladensterben Bad Brückenau öffnet Fußgängerzone für Autos

Altstadt und Ludwigstraße sollen während der Probephase bis 18.30 Uhr befahrbar sein, bisher ist das nur bis 11.00 Uhr möglich. Ab wann die Öffnung wirksam wird, ist noch unklar.

Ladensterben in der Ludwigstraße

Sämtliche Details sollen in einer Sondersitzung geklärt werden, die in Kürze einberufen wird. Die Öffnung der Fußgängerzone als mögliche Maßnahme gegen das Ladensterben wird in Bad Brückenau schon lange diskutiert. Vor allem in der Ludwigstraße, der Haupteinkaufsmeile, hatten in den letzten Jahren immer mehr Geschäfte geschlossen.

Beschlossen wurde der Versuch nun mit einer knappen Mehrheit von elf zu zehn Stimmen. Den Antrag hatte die Parteilose Wählergruppe (PWG) gestellt. Einen ähnlich lautenden Antrag der CSU-Fraktion hatte der Stadtrat zuvor mit 13 zu acht Stimmen abgelehnt. Dieser Vorschlag hätte eine zwölfmonatige Testphase vorgesehen.