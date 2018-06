Ursache Wasserrohrbruch Ausfall der Trinkwasserversorgung in Hösbach im Landkreis Aschaffenburg

In Markt Hösbach im Landkreis Aschaffenburg ist die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis Montagvormittag, teilte die Kreisbrandinspektion mit.

Den Angaben zufolge wurden Wasserabgabestellen in Feldkahl bei der ehemaligen Kelterei Stenger und in Rottenberg am Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Die Bevölkerung kann dort kostenlos Trinkwasser und Brauchwasser abholen. Die Bewohner werden gebeten, ihre Nachbarn zu informieren.

Reparatur bereits gestartet

Ursache für den Ausfall der Trinkwasserversorgung ist ein Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung. Betroffen sind die Hösbacher Ortsteile Feldkahl und Rottenberg. Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens sind bereits vor Ort und haben mit der notwendigen Reparatur begonnen.