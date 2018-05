Arbeitsmarkt Unterfranken Anhaltend positive Entwicklung

In Unterfranken waren im Mai 19.406 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent.

Nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, befindet sich der Arbeitsmarkt in Unterfranken "in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend". Die Arbeitslosigkeit sinke und gleichzeitig sei die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent gestiegen.

Schlusslicht Aschaffenburg

Insgesamt gehe es den Regionen auf beiden Seiten des Spessarts gut, so Holtzwart – sowohl der Region Würzburg/Schweinfurt als auch dem Raum Aschaffenburg. Dennoch hat die Stadt Aschaffenburg mit einer Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent den schlechtesten Wert in Unterfranken zu verzeichnen. Der Kreis Main-Spessart steht mit 1,7 Prozent am besten da.