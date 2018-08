Ausverkaufte Konzerte Ansturm auf Würzburger Hafensommer

Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen nach draußen: rund 14.600 Musikbegeisterte statteten dem 12. Würzburger Hafensommer dieses Jahr einen Besuch ab. Das bedeutet einen Zuwachs von etwa 1.300 Menschen im Vergleich zum letzten Jahr.

Ausverkaufte Konzerte

Der Würzburger Hafensommer bot auch heuer eine Auswahl an hochklassigen Musikern. Vier Künstler waren besonders beliebt: die Konzerte von Olli Schulz, Andreas Kümmert, Till Brönner und der Band Meute waren ausverkauft. Auch bei der Sparda Bank Classic Night waren alle Plätze vergeben. Die Bank sponserte das Auftaktkonzert von The Secret Trio und dem Orchester des Mainfrankentheaters Würzburg. Die Tickets dafür wurden kostenlos per Losverfahren vergeben. Auch die Künstler Asaf Avidan, Les Yeux D‘la Tête und Gisbert zu Knyphausen traten unter anderem dieses Jahr beim Würzburger Hafensommer auf.

Erfolgsfaktor Wetter

Das gute Wetter hat den Erfolg der Veranstaltung maßgeblich beeinflusst. So wurden dieses Jahr vor allem an der Abendkasse mehr Tickets verkauft als im Jahr zuvor. Sybille Linke vom Fachbereich Kultur nennt noch einen weiteren Grund: während der bis 2016 amtierende künstlerische Leiter Jürgen Königer für höheren Anspruch gesorgt habe, sei man nun breiter aufgestellt.